Türkiye Gazetesi

Türkiye, son yıllarda kara yolu ve havalimanı projelerine yaptığı önemli yatırımların yanı sıra demir yoluna yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde de süreceği belirtilirken, özellikle vatandaşların yoğun talep gösterdiği yüksek hızlı trenlere yenileri eklenecek, konvansiyonel ve turistik hatlar da yolcu ve yük taşımalarına devam edecek. Bu kapsamda, yerli ve yabancı turistilerin büyük ilgi gösterdiği turistik tren hatlarına da yenileri eklenecek.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ DÜNYANIN EN GÜZEL İLK 4 TREN ROTASI ARASINDA

Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars Demir Yolu güzergahı, seyahat yazarları tarafından dünyanın trenle seyahat edilecek en güzel ilk 4 tren rotası arasında bulunuyor. 15 Mayıs 1949'da ilk seferine çıkan 'Doğu Ekspresi' karşılıklı olarak her gün Ankara-Kars kesiminde işliyor.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne talep artışı mevcut kapasiteyle karşılanamadığından Ankara ile Kars arasında sadece turizm amaçlı yeni bir tren işletilmeye başlandı. Ankara-Kars güzergahındaki Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların, yolculuk anılarını fotoğraf ve video ile kamuoyuyla paylaşmaları, vatandaşların da özellikle Doğu Ekspresi'ne ve diğer konvansiyonel trenlere merakını ve talebini artırdı.

2021/2022 kış sezonunda Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars ve Kars-Ankara hatlarında 31'er kez olmak üzere toplam 62 seferde çalıştırıldı. Geçen dönem Doğu Ekspresi ile 11 bin 500, Turistik Doğu Ekspresi ile 1411 yolcu seyahat etti.

Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan hareketle, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a yaklaşık 31 saatte varıyor ve 1300 kilometre yol kat ediyor.

YENİ DÖNEM SEFERLERİ 12 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni dönem seyahat takvimi de hazırlandı. Ankara’dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 dönemlerinde seferler yapılacak. Tren Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta duracak. Trende yer alan vagonlar toplu grup taşımaları ve turları sağlamak üzere acentelere dağıtılırken trende seyahat edecek münferit yolcular için 1 yataklı vagon ayrıldı. Bilet satışları seyahat tarihinden 30 gün önce bilet satış sistemi üzerinden satışa sunulacak.

YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars Demir Yolu güzergahı doğal güzellikleri, tarihi dokusu, güzergahtaki illerin barındırdıkları tarihi hazineler ve kültürel özellikleriyle yabancı turistlerce de ilgi görüyor. Basın yoluyla yapılan tanıtıcı yayınların ve seyahat eden yolcuların deneyimlerini paylaşmasının etkisiyle yabancı turistler hemen her trende kendilerine yer buluyor.

Turistik Doğu Ekspresi ile geçen yIl yolculuk eden 1411 kişiden 42'si yabancı iken bu yıl seyahat gerçekleştiren 10 bin 564 kişiden 528'i yabancı turist oldu.

YENİ TURİSTİK ROTALAR OLUŞTURULUYOR

Karaman-Konya-Ankara-İstanbul hattında işletilen yüksek hızlı trenler de geçtikleri şehirler arasında önemli turizm hareketliliğine neden oldu. YHT'ler 200-300 kilometrelik mesafelere günübirlik seyahati mümkün hale getirerek, bu sayede kültür turizmine katkı sağlıyor. Doğu ve Turistik Doğu ekspreslerinin yurt içi ve dışında oldukça fazla ilgi görmesi, geçtiği güzergahta ortaya çıkardığı turizm hareketliliği ve ekonomik getiriler, turizm potansiyeli olan diğer güzergahlarda da benzer trenlerin işletilmesi için örnek oluyor.

Bakanlık, Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yeni turistik tren rotaları oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Hazırlıklar, kurumsal olanaklar, yolcu potansiyeli, oluşacak talepler gibi kriterler göz önünde bulundurularak sürdürülüyor.

Doğu Ekspresine kardeşler geliyor Doğu Ekspresi'ne olan yoğun ilgi nedeniyle, Türkiye’nin farklı bölgelerine aynı amaçla yeni tren seferleri yapılacak. Bu kapsamda Van Gölü Ekspresi, Güney Ekspresi, Karaelmas ve Göller Ekspresi adı altında seferler düzenlenecek.