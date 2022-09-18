Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor Kulübü'nde 7 yıldır voleybol oynayan 18 yaşındaki Cansu Karadereli, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük eğitimi özel yetenek sınavına girdi. Karadereli'ye sonuçlara göre voleybol (kadın) branşında 2. yedek listeden kayıt yaptırabileceği bildirildi. Ancak bu sevinci 6 saat 15 dakika sürdü. Fakülteden arayan görevli bir memur, genç kıza aynı gün isim benzerliği kaynaklı hata sebebiyle yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Büyük bir şok yaşayan Karadereli "Saat 16.00'da kazandım söylediler. Dekan yardımcısı beni arayarak sınavı kazandığımı ve kayıt yaptırıp yaptırmayacağımı sordu. Ben de yaptıracağımı söyledim. Gece 22.15'te tekrar beni aradılar. Üniversiteyi kazanmadığımı, benim yerime başka bir kızın kazandığını ve ilk başta o kıza ulaşamadıkları için beni aradıklarını söyledi. Sonra diğer kızın kendilerine döndüğünü ve listeye eklediklerini belirttiler. Bu olay isim benzerliğinden dolayı oldu. O kızın mağduriyeti giderildi. Benim mağduriyetim ne olacak?" dedi. Cansu Karadereli, bu süreçten dolayı gerekli yasal süreci başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, yetkililer, yapılan hatanın sorumlusu hakkında idari işlem başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini bildirdi.

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