İzmir'in Tire ilçesinde 52 yaşındaki adam evinin yakınlarındaki zeytin bahçesinde ölü bulundu. Işıklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ergün Akdoğan'ı, evinin yakınlarındaki zeytinlikte hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Akdoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Vicdansızlığın bu kadarı! Çöp atmak isteyen vatandaşlar gördü: 1 haftalık bebek çöpte ölü bulundu Gaziantep’te çöp dökmek isteyen vatandaşlar çöpte farlı bir poşet buldu. Poşete detaylı bakınca içinde bir bebeğin olduğunu fark ettiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin 1 haftalık olduğunu ve öldüğünü tespi etti.
2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu İzmir'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı.