Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de otobandan yolun karşısına geçmek isteyen yayaya taksi çarptı. Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Hakan Yerlikaya kontrolündeki taksi otobandan karşıya geçmeye çalışan H.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmasının ardından hayatını kaybeden H.A. Adli Tıpa götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ARABASI BAĞLANDI!

Kazaya karışan taksicinin arkadaşı Yaşar Yıldırım, “Olay, Ankara istikametinde şahsın aracını bağlıyor alkollü olduğu için. Çekici arkadaş gelip şahsın aracını alıp götürüyor. Araç şoförü ise çekici ile gitmiyor. Karşıdan karşıya geçmek isterken arabanın önüne atlıyor ve kaza oluyor.” dedi

Fazla fiş isteyen yolcu taksicinin boğazını kesti İstanbul Bağcılar'da bir yolcu tartışma yaşadığı taksicinin boğazını kesip yüzüne çizikler attıktan sonra kayıplara karıştı.

İzmir'de taksi kamyonete çarptı, ölü ve yaralılar var İzmir’de taksi park halindeki kamyonete çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.