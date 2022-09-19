Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kalitesi düşük olan bölgeleri anlık olarak izliyor. Yapılan ölçümlere göre hava kirliliğinin temel öğesi olarak değerlendirilen partikül madde kirleticisinin 35 günlük tehlike limiti, bu yılın ilk 3 ayında İstanbul, Ankara, Ağrı, Batman, Denizli, Edime, Iğdır ve Kahramanmaraş’ta aşıldı. Konuyla ilgili soru önergesine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Hava kirliliğine sebep olduğu düşünülen işletmelere ani denetimler gerçekleştiriyoruz. Eğer kusurları varsa faaliyetlerini kısmen veya tamamen durduruyoruz. 1 Ocak 2021 ila 3 Haziran 2022’de bu 8 ilde 1.492 denetim yapıldı. Toplamda 13 milyar 603 bin TL ceza kesildi. 24 tesise de durdurma işlemi uygulandı” dedi. Öte yandan, Türkiye’de 2004’te başlayan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı çalışmaları giderek yoğunlaştı. Aynı yıl havanın durumu çeşitli illerdeki 35 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile takip edilirken bugün bu sayı 81 ilde 360’a ulaştı. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerin hava kalitesini “www.havaizleme.gov.tr” adresinden anlık görebilir.

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