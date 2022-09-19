Türkiye Gazetesi

İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bir anda kamyonetle feci şekilde çarpışınca korkunç kaza kaçınılmaz oldu. Samsun’dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural’ın kullandığı 55 H 3934 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 YARALI

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.

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