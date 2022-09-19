Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polislerin “Dur” ihtarına uymayan otomobil sürücüsü aracıyla TEM Otoyolu’na girdi. Sürücü kovalamacanın ardından aracını bırakarak kaçtı. Duran otomobilin arkasından gelen 5 araç birbirine girdi, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Ekipler, kazaya karışan araçları emniyet şeridine çektirerek yol üzerinde önlem aldı. Otomobilin plakası üzerinde yapılan sorguda, aracın sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin otomobili bağlanarak otoparka çekildi, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan diğer araçlar da çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kaza ortalığı savaş alanına döndürdü! Bolu’da TEM Otoyolu’nda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık resmen savaş alanına döndü. Kazada 8 kişi yaralanırken araçların bazıları kullanılamaz hale geldi.