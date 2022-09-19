Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Eylül 2022 hava durumu tahmin raporunu son dakika bilgisi olarak paylaştı. Ülke yavaş yavaş sonbahar havasına girerken sıcaklıklar düşüyor, sağanak yurt geneline yayılıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 19 Eylül 2022 hava durumu merak ediliyor. Bugün İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu, Ankara ise sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak.

19 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

"MONTLARINIZI VE KAZAKLARINIZI HAZIRLAYIN"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hava soğudu ve daha da soğuyacak. Özellikle çarşambadan sonra daha fazla soğuk olacak" derken, Prof. Dr. Orhan Şen ise bugün ve yarın İstanbul'da sağanak yağış olmayacağını ancak çarşamba gece yarısından sonra tekrar geleceğini açıkladı.

Prof. Dr. Şen, "Perşembe cuma kuvvetli yağmur var ve sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek. Ülkede havalar perşembeden itibaren sonbahar havasına giriyor. Ege ve Batı Akdeniz dışında yağışlar başlayacak. İç Anadolu, Marmara ve İç Ege'de sıcaklık 20 derece ve altına da inebilir. Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın" dedi.

19 Eylül 2022 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı: Günlerce sürecek… Dikkat aralarında İstanbul da var Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu ve haritayı paylaştı. Kuvvetli yağış geliyor. Onlarca ilde sıcaklıklar düşecek yağmur etkili olacak. Meteoroloji son dakika uyarısıyla İstanbul'da 12.15 ve 14.30 saatlerinde batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.