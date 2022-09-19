Türkiye Gazetesi

Gençleri zehirleyen torbacıyı polis suçüstü yakaldı ve şahıs için yapılan aramada adeta zehir deposu çıktı. İstanbul'da 17 Eylül günü Bağcılar Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir sokak içerisinde, bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarının alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokak ve çevresinde kontroller yoğunlaştırılıp denetim yapıldı.

Denetimler esnasında bir motosikletli şüphe üzerine durduruldu. Motosiklet üzerinde yapılan kontrolde; toplam 351 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 7 bin 55 TL , çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü R.S.(40) isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın yapılan sorgulamasında; narkotik madde ticareti ve yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'daki operasyonlarda yakalanan 36 zehir taciri tutuklandı Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 kişiden 36'sı tutuklandı.

Yakalanan şahıs zehir taciri çıktı Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir suçtan arandığını belirleyerek gözaltına aldığı şahıs zehir taciri çıktı.

Zehir taciri takside yakalandı Adana'da bir zehir taciri polisleri alarma geçirdi. Zanlı, taksinin içinde yakalandı.