Türkiye Gazetesi

Bir grup işçinin önlem almadan minare çalışmalarında kullandığı yöntem görenlerin hem korkuttu hem de pes dedirtti. O korku dolu anlarda işçiler hiçbir şey yokmuş gibi işlerini yapmaya devam ederken o anlar kameraya yansıdı. Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu.

İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

AKILALMAZ YÖNTEMLE MİNAREYE TAŞ ÇEKTİLER

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise “pes” dedirtti.

Türkiye'de tek! Köye ilk kez gelenler minarelerin yanına gidince şaşkına dönüyor Sivas'ta bulunan bir köyde camiye gitmek isteyenler minareleri takip edince şaşkına dönüyor. Minarelerin sonu camiye çıkmazken, cami ile minarelerin arasında yaklaşık 300 metre mesafe olduğunu gören cep telefonuna sarılıyor. Minarelerin hikayesini anlatan köy muhtarı, "Türkiye’de sadece bu köyde minare camiye bu kadar uzaklıkta" dedi.

Görenleri şaşkına çeviren minare: Semaver şeklinde yapıldı, musluğu bile var Temeli 1987 yılında atılan ve yapımı 35 yıldır devam eden Giresun'un Eynesil ilçesinde bulunan Yeşil Cami'nin minaresi görenleri şaşkına çeviriyor. Yapımı 4,5 yılda tamamlanan minare semaver şeklinde inşa edildi. Caminin inşaatında çalışan taş ustası Ayhan Tufanoğlu, taşları milim milim işleyerek camiyi inşa ettiklerini, bu nedenle inşaatın 35 yıldır devam ettiğini belirtti.

Sivas'ta minaresiz cami minaresine kavuşuyor Sivas’ta minaresi olmadığı için camiye benzetilmeyen Kadı Burhanettin camisine hayırseverlerin desteğiyle minare yapılacak.