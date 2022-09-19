Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi. Şehit İsmet Aybek için saat 11.00’de cenaze namazı düzenlendi.

TÖRENE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende gözyaşları sel oldu. Şehit Ulaş. Sözleşmeli Er İsmet Aybek, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli ilçesindeki aile kabristanına defin edildi.

GAZİANTEP’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PKK/YPG tarafından hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Şehit düşen Sözleşmeli Er İsmet Aybek için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı... MSB duyurdu: Şanlıurfa'da 12 terörist etkisiz hale getirildi Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Mehmetçik Suruç'ta taş üstüne taş bırakmadı. Hedefler ateş altına alındı, 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB yazılı açıklama yaptı.