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Son dakika haberi... Fatih'te korku dolu anlar! Polis memuruna silahlı saldırı
19.09.2022 - 12:20 | Son Güncelleme: 19.09.2022 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Fatih Nişanca Mahallesi’nde polis, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
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