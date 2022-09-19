Türkiye Gazetesi

Balkonda muhtar amcasının yanında oturan genç kız ne olduğunu anlayamadan feci bir şekilde can verdi. Samsun'un Havza ilçesinin Ortaklar Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda Ortaklar Mahallesi Muhtarı M.T. (58) kardeşi ile ortak kullandığı evdeki balkonda kendisine ait ruhsatlı tabancasını temizlerken silah kazara ateş aldı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşun muhtarın yeğeni olan 20 yaşındaki Ayşe Nur Tural'ın sol koltuk altına isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Amcasının tabancasından kazara çıkan kurşunla ağır yaralanan genç kız ailesi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Nur Tural hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtar M.T. hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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