Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da yaşanan gaz krizi sonrası, birçok ülke rotasını Türkiye'de üretilen sobalara çevirdi. Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki 50 metrekarelik dükkanında 45 yıldır soba imal eden 57 yaşındaki demir ustası İsmail Atlı, "Dünyadaki gaz krizinden sonra sobalarımıza rağbet daha çok arttı. Fransa, Almanya, Ukrayna, Lübnan, Romanya’dan teklif var. Siparişlere yetişemiyorum" dedi.

45 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYOR

Dedesinden aldığı mesleğini 3'üncü kuşak olarak devam ettiren İsmail Atlı, Demirciler Çarşısı'ndaki dükkanında kömür sobalarına alternatif olarak pelet sobası imal etmeye başladı. Çocuk yaşlarda dedesinin ve babasının yanında çalışarak demirci ustası olan ve 45 yıldır mesleği devam ettiren Atlı’nın ürettiği sobalar dünyada yaşanan gaz krizinin ardından ısınmak için krizden etkilenen ülkelerin tercihi haline geldi.

"AZERBAYCAN VE YUNANİSTAN'A GÖNDERDİK"

Dünyanın birçok ülkesinden aldığı siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştığını ifade eden İsmail Atlı, "1920'den beri dede mesleğini devam ettiriyoruz. Günümüz şartlarına uygun pelet sobası imal ettik. Ülke içine verdiğimiz gibi şimdi yurt dışına da veriyoruz. Azerbaycan'a gönderdik. Fransa, Almanya, Ukrayna, Lübnan, Romanya’dan teklif var. Geçen sene Yunanistan’a çok gönderdik. Oradan yine istiyorlar" dedi.

Eleman sıkıntısı çeken Atlı, günde 4-5 adet yapabildiği sobaların tanesini 2250 liraya satıyor.

GAZ KRİZİNDEN SONRA RAĞBET ARTTI

"Sobalar el işçiliğiyle yapılıyor, siparişleri yetiştiremiyorum" diyen Atlı, "Dünyadaki gaz krizinden sonra sobalarımıza rağbet daha çok arttı. Ama bu sobalar el yapımı olduğu için işçiliği çok fazla. Şuanda 2 bin 250 liradan satıyorum. Günde 4-5 soba yapabiliyorum. Herkese yetişmek için gayret gösteriyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Sipariş çok ama çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Bu sene Azerbaycan’ın bütün okullarını bizim sobalarımız ısıtıyor. Azerbaycan’a 325 soba gönderdim. Sobaları yapmak 45 gün sürdü" ifadelerini kullandı.

Soba üreticilerinin ‘Avrupa’ mesaisi: Siparişlere yetişemiyorlar Kış yaklaşırken Avrupa’da enerji krizi derinleşmeye devam ediyor. Rusya’nın gaz sevkiyatını kısıtlama getirmesi, Avrupa’da çeşitli tasarruf önlemlerinin masaya yatırılmasına neden oldu. Avrupa, çareyi Türkiye’de buldu. Bursa’da üretilen sobalar Avrupa’ya gönderilecek.

Almanya enerji krizine karşı alarmda: Türk firmalara soba siparişi yağıyor Enerji krizine çözüm arayışında olan AB ülkeleri elektrikli sobalara yönlendi. Gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşaması beklenen Almanya'da elektrikli ısıtıcılara talep artarken, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 82 arttı.