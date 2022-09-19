Türkiye Gazetesi

Silivri'de dün saat 17.00 sıralarında Selimpasa Sahili'nden teknesiyle balığa çıkan 20 yaşındaki Recep Çelikel'den haber alınamıyor. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri genci bulmak için arama başlattı. Çelikel'in yakınlarının da sahilde bekleyişi sürüyor.

Kayıp gencin amcası Ahmet Çelikel 'Dün balığa çıkmış, telefonu bozuk olduğu için kimliğiyle birlikte eve bırakmış. Gece 21.00 gibi güvenlik birimlerine bilgi verdik. Arama çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar herhangi haber alamadık. İnşallah sağ salim bulunur "dedi.

Türkiye'ye karşı sinsi planları ortaya çıktı: Dedeağaç'ı deniz üssüne çevirecekler Yunan basınından Kathimerini gazetesi ABD, Yunanistan'da Dedeağaç Limanı'nı adeta silah merkezine dönüştürdüğünü yazdı. Liman üzerinden taşınan askeri malzemelerin geçen yıla oranla 14 kat artırıldığı bildirildi.

Karadeniz gazında önemli eşik aşılıyor! Bakan Dönmez net tarih verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye için büyük bir ekonomik girdi sağlayacak Karadeniz gazı ile ilgili konuştu. Dönmez, 'Bu ayın sonuna kadar ana boru hattı bitmiş olur.' dedi. Bakan Dönmez, hedefin üç hattı da yıl sonuna kadar bitirmek olduğunu söyledi.

Ege Denizi'nde FETÖ operasyonu: Yunanistan'a kaçarken yakalandılar İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi açıklarında operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı bulunup dosyaları istinaf mahkemesinde olan 7 şahıs, Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isterken yakalandı.