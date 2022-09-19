Türkiye Gazetesi

Endonezya’nın başkenti Cakarta'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat etti.

SON OKUDUĞU AYET

Rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tilavetini yapan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü. Ustadzah Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, “Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır.” oldu.

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