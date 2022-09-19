Türkiye Gazetesi

Rize’nin Güneysu ilçesinde yaşayan Genç ailesinde, ilk olarak 6 Kasım 2020’de Burak Genç Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise aile, 7 ferdini daha aynı hastalık nedeniyle yitirmişti. 6 ay içerisinde toplam 8 ferdi, koronavirüs nedeniyle vefat eden aile, 20 Şubat’ta 9. aile bireyini de toprağa vermişti. Genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertlerinden alınan numuneler incelenerek koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırıldı, söz konusu çalışmanın genetik taramanın sonuçları çıktı.

GENETİĞE BAĞLI BULGUYA RASTLANMADI

Rize’de ilk olarak 6 Kasım 2020’de Burak Genç’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başlayan ve 6 ay içerisinde toplam 8 ferdi koronavirüsten hayatını kaybeden aile, 20 Şubat 2022 tarihinde koronavirüsten 9. aile bireyini de toprağa verdi. Covid-19’un gen üzerindeki etkileri için ailenin de talebiyle Sağlık Bakanlığı'nın sürdürdüğü genetik araştırmada ölümlerde genetiğe bağlı bir bulguya rastlanılmadı. 13 aile ferdinden Mart ayında alınan numunelerde yapılan analizde ailenin genetiğinde koronavirüs ölümlerine yol açan bir etken belirlenmedi.

“SONUCUMUZ TEMİZ ÇIKTIĞI İÇİN MUTLU OLDUK”

Genetik araştırmalarının temiz çıkmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Ali Genç, "Bizim yaptırmış olduğumuz gen taramasının sonucu çıktı. Bizim genlerimiz temiz çıktı. Sağlık Bakanlığı bizim genimizi araştırdı ve sonucumuz temiz çıktı. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Bizim ailemizde ölen öldü kalan fertlerimize de Allah uzun ömürler verdi. Ateş düştüğü yeri yaktı. Bize dediler ki sizin genetiğinizde bir hastalık var. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ben 9 aile ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin. Bizim aileden 13 kişiye gen taraması yapıldı. Ankara'ya gönderildiler. Çok zor günler geçirdik. Devlet elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kardeşlerimin makamı cennet olsun. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, 2020 yılının kasım ayında baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Burak Genç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2020’de hayatını kaybederken hastanede durumu ağırlaşan baba Muhammet Genç de 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Baba oğulun ardından Bünyamin Genç (41) 1 Aralık 2020’de, İbrahim Genç (53) 4 Aralık 2020’de, Ali Genç (58) 11 Aralık 2020’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık 2020’de, Aysel Peçe (46) de 21 Şubat 2021'de hayata gözlerini yumdu.



13 Nisan 2021 tarihinde ise Ahmet Genç (43) de aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Son olarak ise babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden Şenay Genç Yalçınkaya (36), Covid-19 nedeniyle getirildiği Rize Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca entübe edildi. Evli ve 1 çocuk annesi olan Şenay Genç Yalçınkaya da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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