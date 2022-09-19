Türkiye Gazetesi

Kaş Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi’nde düzenlenen şenlik, koronavirüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yapıldı. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği’nde konuşan Kaymakam Murat Öztürk, Kaş’ın sadece turizmde değil, tarımda da çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, “Bu şenlikler hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ürettiğimiz ürünleri dünyaya pazarlıyoruz, aynı zamanda kendi kültürümüzü yaşatıyoruz” dedi.

“BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAK ÖNEMLİ”

İlk defa Yörük Göçüne katıldığını dile getiren Kaymakam Öztürk, “Yörükler, Yörüklük, Türk milletinin, Türklüğün çok önemli hasletidir. Bu kültürün yaşaması lazım. Bir milleti millet yapan kültürüdür, tarihidir, örf ve adetleridir. Bizim maneviyatımızı şekillendiren bizim kültürümüzdür, değerlerimizdir. Bu kültürü yaşatmak önemlidir. Yörük kültürü yaşatılmalıdır, genç nesillere aktarılmalıdır. Bu sayede bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek” diye konuştu.

"ŞENLİĞİN AMACINI BALIMIZI TANITMAK"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da belediye olarak sadece hizmet yapmadıklarını kaydederek, sosyal, kültürel ve geleneksel faaliyetlerin de kıymetli olduğunu söyledi. Üretilen ürünlerin tanıtımının önemini vurgulayan Başkan Mutlu Ulutaş, “Doğantaş’ta bal çok önemli bir üretim. Bu ürünü hem şehrimize hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak çok önemli. Zaten şenliğin amacı da o. Balımızı tüm dünyaya tanıtmak, iyi bir pazar oluşturmak için bu şenliği başlatmıştık. İnşallah bu şenlik bundan sonra da devam edecek, bizler de hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“KIRSALDAKİ YAŞAMI DESTEKLEMEMİZ LAZIM”

Başkan Ulutaş, kırsalı önemseyen belediyecilik yürüttüklerini belirterek, “Kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza el uzatmamız, kırsaldaki yaşamı desteklememiz lazım. Sosyal ve kültürel etkinlikler manasında eski atıl durumdaki 28 okulumuzu restore ettik, bunları vatandaşlarımızın kullanabileceği alanlar haline getirdik. Karadağ’da spor sahasını yaptık, çok amaçlı salonumuzu da yakın zamanda ihale edeceğiz. Kasaba bölgemizde Kapya Biber Sergisi açacağız. Kasabada Meydan Düzenlemesi projesini tamamladık. Dirgenler, Ortabağ, Gürsu alanı arasındaki yolu da sıcak asfaltla buluşturacağız. Kaş’ımızın 54 mahallesinde hizmetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

1.5 KİLO BALI 33 SANİYEDE TÜKETTİ

Temsili Yörük Göçü’nün canlandırılmasıyla başlayan şenlik programında, bal yarışması ve konserler gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, özellikle bal yarışması seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. İki kategoride yapılan yarışmada, erkeklerde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek, birinci oldu. Kadınlarda ise Zeynep Afşin, birinciliği elde etti. Yarışmada dereceye girenlere gram altın ödülü verildi.

ÜÇ YIL ÜST ÜSTE BİRİNCİ OLDU

Adem Tatlıkulak, şenlikte yapılan bal yeme yarışmalarında üç yıl üstü üste birinci olduğunu ifade ederek, Doğantaş balının saflığına ve doğallığına dikkat çekti. Zeynep Afşin ise birinciliği kazandığı için mutlu olduğunu, Doğantaş balının çok lezzetli olduğunu dile getirdi. Şenlik, Türk Halk Müziği sanatçıları Ümmü Erbil ve Gizem Kara’nın konserleriyle sona erdi.

ŞENLİĞE BİRÇOK SİYASİ İSİM KATILDI

Şenliğe, Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Aydın, önceki dönem Ankara Milletvekili Haluk İpek, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali Karataş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, Yörük derneklerinin temsilcileri de katıldı.

Antalya’da yılın ilk mango hasadı Ivana Sert'ten Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yılın ilk hasadının yapıldığı mango ihracata hazırlanıyor. Gazipaşa’da düzenlenen hasat etkinliğine katılan moda tasarımcısı Ivana Sert, tek tek topladığı mangolara hayran kaldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Göktepe, yeni üretime geçeceklere ise uyarılarda bulundu.