Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminde çıkan yangınlar tam bitti derken yangınlara bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın İznik ilçesinde saat 15.30 sıralarında Yenişehir Yolu tarafındaki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kırsal Derbent mahallesi yakınlarında, yangını görenlerin kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermesi ile karadan ve havanda müdahale başladı.

HELİKOPTER DEFALARCA SORTİ YAPTI

Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, havadan bir helikopter de çalışmalara başladı. Yakındaki İznik Gölü'nden sürekli su alan orman helikopteri defalarca sorti yaptı. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

5 ARAÇ VE 18 PERSONEL İLE MÜDAHALE

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "İznik Derbent mahallesinde başlayan yangına 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale ediyoruz" dediler.

İzmir'de korkutan yangın! Kozmetik fabrikası alevlere teslim oldu İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken yetkililer yangının kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Yangındaki patlamalarla panik yaşayan vatandaşlar ise o anları anlattı.

Yine sigara izmariti yine yangın! 45 dönümlük alan resmen kül oldu Bayburt'un Tepetarla köyünde bir bölgeye atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Ekiplerin yoğun çabasıyla 2 saat sonunda söndürülen yangında 45 dönümlük alan kül oldu.

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları canla başla devam ederken Muğla Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.