Türkiye Gazetesi

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulaması Sivas'ta hayata geçirildi.

SANİYELER İÇİNDE TESPİT EDİYOR

Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 81 ilde uygulamaya konulan EGEDES, yol kenarında ve seyir halindeyken yoldan geçen araçların plakalarını okuyarak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanıp ölçüm yaptırıp yaptırmadığını saptayarak birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturuyor.

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, trafikte seyreden otomobiller, ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olmak üzere ölçüm istasyonlarında periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

Türkiye genelinde 1554 sabit ve 68 seyyar olmak üzere toplam 1622 aktif kayıtlı egzoz emisyon ölçüm istasyonunda 5 bin 870 ölçüm personeli görev yapıyor.

Denetimler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

CEZASI 3 BİN 791 TL

Çevre Kanunu gereğince egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 895 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıt sahiplerine 3 bin 791 lira idari ceza uygulanıyor. Yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültüye neden olan motorlu taşıt sahiplerine ise 4 bin 412 lira idari ceza veriliyor.

BU YIL 5 MİLYON 874 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona ve egzoz kaynaklı gürültüye neden olanlara bu yıl toplam 5 milyon 874 bin lira ceza kesildi.

Bakan Murat Kurum EGEDES sistemini duyurdu! 81 ilde başladı, Hülya Koçyiğit de denetimlere katıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının EGEDES Projesi 81 ilde hayata geçirildiğini duyurdu. Çevreyi kirleten araçları sadece birkaç saniyede tespit edildiğini açıklayan Bakan Kurum usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı videoyu da paylaştı. Yeni sistemin detayları da belli oldu...

Egzoz emisyon denetimleri araçlar durdurulmadan EGEDES üzerinden gerçekleştirilecek Egzoz emisyon denetimleri, araçlar durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) üzerinden gerçekleştirilecek.