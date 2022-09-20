Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp olarak aranan çocuk Mersin'de bulundu. Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Kurt ailesinin 14 yaşındaki ikiz çocuklarından Sefa Kurt, cumartesi günü sabah saatlerinde kaybolmuştu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama yapmış, çocuğun izine rastlayamamıştı. Aile bireylerine gelen bilgilere göre çocuğun Adana Devlet Hastanesinde görüldüğü öğrenilmişti. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kayıp çocuk Mersin'in Aydıncık ilçesinde bulundu. Çocuk sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Denizde kaybolan genç sağ bulundu Silivri'de dün balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki genç, 24 saatin sonunda Sahil Güvenlik ekiplerince sağ olarak bulundu.

2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu İzmir'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı.