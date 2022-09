Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Fay Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kesişme noktasında yer alan Bingöl'de sık sık deprem meydana geliyor. 1934 ile 2003 yılları arasında büyük depremlerin yaşandığı ve toplamda 1538 kişinin hayatını kaybettiği il için uzmanlar uyarılarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, Bingöl’de her 30 yılda bir ciddi depremlerin yaşandığını hatırlattı ve uyarılarına yenisini ekledi.

6 ÜZERİ DEPREM 30 YILDA BİR TEKRARLANIYOR

Bingöl’ün kritik bir bölge olduğunu aktaran Oruk, "Depremin Anadolu’ya giriş noktası ne yazık ki Bingöl. Doğu Anadolu Fay Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kesişme noktasında yaşıyoruz. Her 30 yılda bir Bingöl’de 5 üzerinde büyük deprem ki bunlar son 10 yılda bir tekrarlanıyor. 6 üzerindeki bir deprem de 30 yılda bir olmaktadır. Bu faylar 30 yılda bir kırılıyor. Biz, yakın geçmişe doğru gittiğimiz zaman 2003’de ciddi bir deprem yaşadık. 1971’de ve 40’lı yıllarda yaşadık. Baktığımız zaman bu periyotlara, çok kritik bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla biz her an depreme hazır olmak zorundayız ki bilim insanları bunu net bir şekilde ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

AFAD Bingöl İl Müdürü Kerem Oruk, afet acil durum çantasının önemine değindi

DEPREMİN İLK ALTI SAATİ ÇOK KRİTİK

Afet Acil Mobil Uygulamasının ve afet acil durum çantasının önemine değinen Oruk, "Biz AFAD olarak hazır mıyız? Şüphesiz ki hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ancak AFAD’dan ziyade insanlar olarak hazır mıyız? Depremin ilk 6 saati bizim için en kritik saattir. Çünkü o kriz anında istediğiniz kadar güçlü ve hazırlıklı olun kendi kendinize yetmeniz gerekiyor, devletin imkanları size ulaşana kadarki süreçte. Bu noktada 2 önerimiz var; birincisi Afet Acil Mobil Uygulaması, ikincisi ise afet acil durum çantasıdır. Neden özellikle mobil uygulamasını söylüyoruz, toplanma alanını bilmemiz lazım. Nerede toplanacağız, nereye gideceğiz ve acil durum çağrısı başlatabilmemiz lazım" şeklinde konuştu.

DEPREM ÇANTASININ İÇİNDE NELER OLMALI?

Afet acil durum çantasının hayati önem taşıdığını belirten Oruk, çantanın içerisinde neler olması gerektiğine değindi. "Öncelikle yaşam kaynağımız olmazsa olmaz suyumuz" diyen Oruk, "Su, yağmurluk; ilk yardım setinin içinde bir boyun bağı, gazlı bezler, tentürdiyot, yara bandı, maske, sargı bezi, makas ve bantlar; radyo, iki pil, koli bandı, el feneri, peçete, kalem, sabun, düdük, not defteri, termal örtü, ıslak mendil ve mevsim şartlarına göre kıyafet. Ayrıca çantanın içine çocuğunuz için oyuncak, kuru gıda, konserve koyabilirsiniz. Bunun ilavesini yapmak sizin elinizdedir" diye konuştu.

