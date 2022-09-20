Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te ilginç görüntüler kaydedildi. Kuyumcukent yönetimi, otopark aidatlarına zam yaptı. Zammı fazla bulan Kuyumcukent çalışanları ise araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı.

YÜZDE 120 ZAM

Kuyumcukent çalışanlarından Harun Ergün "Kuyumcukent’te yapılan aidat, otopark ve kira zamları oldukça yüksek. Hepsinde yüzde 120 zam oldu. Bu zamlardan dolayı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakıyor, bunlar büyük kazalara da sebep olabilir" dedi.

Otopark aidatlarına yapılan zammın bütçelerinin üzerinde olduğunu dile getiren çalışanlar ise bu duruma çözüm getirilmesini bekliyorlar.

"YÖNETİM KALDIRIMA ÇIKAN ARAÇLARDAN ŞİKAYETÇİ OLUYOR"

"Genelde hepsi işçi sınıfı zaten, bir protesto olacağını da zannetmiyorum" diyen Ergün, "Daha önce de eylem yapıldı ama hiçbir anlamı olmadı. İnsanlar kendilerince bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar. Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor. Müşteriler için açık otopark sistemi var. İki saati geçtikten sonra 50 TL, akşama kadar kalırsa 100 TL ücret alıyorlar. Müşteriler genellikle 2 saat durduğu için onlar açısından sorun olmuyor” dedi.

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