Türkiye Gazetesi

Kaş’ta dün akşam saatlerinde yapılan imdat çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi, bölgeye yakın noktadan geçen bir kargo gemisini yardım için yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da hızla bölgeye hareket etti. Yardım istenen gemide 300 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kargo gemisine nakledilen göçmenlerin karaya çıkartılması için çalışma başlatılırken, imdat çağrı yapılan geminin Antalya’ya getirileceği öğrenildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "19.09.2022 günü KKTC Türk Radyo tarafından AAKKM'ye; Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk AK Sahası içerisinde, 300 göçmen taşıyan 20 m bir botun mayday çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verilmiş, ihbar SGK Harekat Merkezine iletilmiştir. PAOLO TOPIC gemisi TSİ ile 23:47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başlamış, Merkezimizce İnmarsat C Telex cihazından gemi kaptanına SG botları ile buluşma rotası verilmiştir. PAOLO TOPIC an itibarıyla üzerine aldığı 300 göçmen ile beraber SGK botları buluşma noktasına doğru ilerlemekte olup saat 09.00 civarı SG botları ile buluşma gerçekleşmesi beklenmektedir" denildi.

İsrail basınından Türkiye'deki kaçak göçmenlerle ilgili çarpıcı iddia: Avrupa için örgütleniyorlar İsrail gazetesi Jerusalem Post'ta yayınlanan bir habere göre Avrupa'ya gitmek isteyen Türkiye'deki mülteciler örgütlenerek, Avrupa'ya geçecekleri bir konvoy oluşturmaya çalışıyor.

Kaçak göçle mücadele sürüyor! Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi Göç İdaresi Başkanlığı, kaçak göçle mücadelenin 7/24 aralıksız sürdüğünü vurgulayarak yılbaşından bugüne kadar 72 bin 578 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bugüne 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi Göç İdaresi Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada yılbaşından bugüne 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildiğini duyurdu.