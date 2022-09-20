Türkiye Gazetesi

Boş koltuk nedeniyle büyüyen tartışma metrobüsü birbirine kattı, o utanç veren anlar ise anbean kameraya kaydedildi. Bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü - Avcılar istikametindeki bir metrobüsün içerisinde gerçekleşen olayda boş olan koltuğa oturmaya çalışan iki şahıs, tartışmaya başladı.

SAÇ BAŞ KAVGA ETTİLER

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflardan biri diğerinin saçını tutarak çekerken metrobüsteki diğer vatandaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi... Vali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya "Avcılar’da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 99 yaralı İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi. Yaşanılan zincirleme kazada 99 kişi yaralandı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Metrobüste taciz: Kadının fotoğrafını çekti, fark edilince 'sileceğim' dedi İstanbul'da metrobüste bulunan bir kişi, iddiaya göre bir kadının fotoğraflarını çekti. Yolcuların kendisinden şüphelenmesi üzerine "Tamam, sileceğim" diyen şahıs, yakayı ele verdi. Şüpheli, bekçiler tarafından gözaltına alındı.