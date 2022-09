Türkiye Gazetesi

Kadın kuryelere yönelik desteklerini artıran Vigo, sektöre kurye olarak girmek isteyen kadınlara ilk işe başladıklarında verdiği kadın girişimci desteğini 800 liraya, çocuk sahibi olan kadınlara verdiği aylık kreş desteğini de 800 liraya çıkarttı.

HER AY KREŞ DESTEĞİ

Kadın kuryelerin sektörde yer almasını desteklemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Vigo kurucu ortaklarından Ali Cicioğlu, “Kadın çalışanların her sektörde olduğu gibi hızlı teslimat sektöründe de önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve sayılarının artmasını değerli buluyoruz” dedi.

Kadın çalışanlara yönelik olarak kreş ve girişimci destekleri verdiklerini dile getiren Cicioğlu, “Hızlı teslimat sektörü önemli bir büyüme kaydediyor. Bu büyüme karşısında sektörün kurye ihtiyacı da giderek artıyor. Her sektörde olduğu gibi hızlı teslimat sektöründe de kadın çalışan sayısının artması gerektiğini düşünüyor ve bu kapsamda onların işlerini kolaylaştıracak bazı destek çalışmalarına imza atıyoruz. Bu kapsamda kadın girişimci desteği uygulaması ile kadın girişimcilerimize işe ilk başladıkları ay 800 lira girişimci desteği veriyoruz. Böylece kolayca şirketlerini açabiliyorlar. Çocuk sahibi olan kadın çalışanlarımız için de her ay 800 lira destek ödemesi yapıyoruz. Ayrıca, Vigo bünyesinde çalışan kadın kuryeler her ay bir gün ücretli regl izni uygulamasından da yararlanabiliyorlar” şeklinde konuştu.

3'ÜNCÜ YILDA 2 BİN KURYE İSTİHDAMI

Sağladıkları istihdama vurgu yapan Cicioğlu, “Şirket olarak Türkiye'nin 60 ilinde 5 binden fazla kurye ile hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu yıl 3'üncü yılımızda aynı kaliteli hizmeti daha geniş kitlelere yaymak amacıyla 2 bin kuryeyi daha istihdam ederek ailemizi genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vigo ailesinin içerisinde de kadın kuryelerimizin sayısının artmasını istiyoruz. Bu amaçla kurye olmak isteyen tüm adayları web sitemiz üzerinden başvuru yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

