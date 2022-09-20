Türkiye Gazetesi

Askerlik tecil nasıl yapılır? Askerlik yoklama kaçağı ne demek? E-Devlet askerlik mesajı binlerce telefona gönderildi. Henüz askerlik tecil işlemlerini yaptırmayan kişilere gönderilen mesajın ardından askerlik tecil aramaları da hız kazandı. SMS olarak gönderilen mesajda yoklama kaçağına düşmemek için tecil işlemlerinin yapılması hatırlatıldı.

E-DEVLET ASKERLİK MESAJI NEDİR?

E-Devlet’ten gönderilen askerlik mesajında “Yoklama kaçağı durumuna düşmemek için …… tarihine kadar askerlik işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir” denildi.

ASKERLİK TECİL NASIL YAPILIR?

Askerlik tecil işlemleri E-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor. Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi eğitim öğretimine devam eden vatandaşlar tecil işlemleri yaparak askerlikten muaf olabilir.

Tecil işlemi, e-devlet üzerinden ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Askerlik şubesine giderek de tecil yaptırabilirsiniz.

Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

ASKERLİK TECİL İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık

Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama Kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.

Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.