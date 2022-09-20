Türkiye Gazetesi

49 yaşındaki adam gezmek istedi ancak bir anda ne olduğunu anlayamadan canından oldu. İlçeye bağlı Atayurt Mahallesinde gezintiye çıkan 49 yaşındaki Ferudun C., henüz bilinmeyen bir nedenle 70 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda aşağı inen ekipler, Ferudun C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Uçurumdan çıkarılan Ferudun C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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