Türkiye Gazetesi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle gerçekleştirilen ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülen çalışmalarda 4 bin 500 yıl önce ağrı kesici olarak kullanılmış ilaç kalıntısına rastlanıldı.

Türkteki, gazetecilere, Küllüoba'da bu yıl üç alanda çalıştıklarını, bunlardan biri olan mezarlıkta 120'nin üzerinde gömüyle karşılaştıklarını söyledi.

“İLK DEFA TESPİT ETTİK”

Höyüğün batısındaki yerleşimin en erken mimarisini ortaya çıkarmaya yönelik ayrı bir alanda çalışma yürüttüklerini belirten Türkteki, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan amacımız, höyüğün özellikle milattan önce 2500'lerde yani günümüzden 4 bin 500 yıl önceki uluslararası ilişkilerini gösteren bölgenin hem Kuzey Suriye hem de Kuzey Ege'yle, Ege dünyası ile ilişkilerini gösteren bazı çalışmalar yapmaktı. Bu çalışmalar sırasında özellikle karşılaştığımız bulgulardan biri adak çukuru, ritüel ya da tören çukuru olarak geçen çukurlardı. Bu çukurların içine genellikle özel eşyalar bırakıldığını biliyoruz. Bunlardan biri de depas olarak isimlendirdiğimiz çift kulplu içki kabıdır. Bu kapta daha önce yaptığımız analizlerde ilk defa salisilik asit tespit ettik. Bu, söğüt ağacının kabuğundan elde edilen ve aslında günümüzde de popüler ağrı kesicilerin yapımında kullanılan bir ham madde. Bunu bugüne kadar ilk defa tespit edebilmiş olduk."

Türkteki, bu çukurların törenler için açıldığını, içine söz konusu kapların konulmasının ardından kapatıldığını tahmin ettiklerini aktardı.

“BİTKİSEL İLAÇLAR HER ZAMAN VARDI ANCAK…”

Törenlerin her zaman kutlama değil, belki de bir üzüntüyü ifade ettiğini dile getiren Türkteki, "Yani cenaze töreni gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla biraz daha yatıştırıcı etkisi olan bir madde, ağrı kesici aynı zamanda bu iş için kullanılmış olmalı ama çok eski yazılı kaynaklardan da biliyoruz ki aslında bitkisel ilaçlar her zaman vardı. Ancak bunu ilk defa maddi olarak tespit etmiş olduk." diye konuştu.

Ağrıları bıçak gibi kesiyor: Doğal ağrı kesici olarak kullanılan 14 besin Bazı bitki ve meyveler binlerce yıldır doğal ağrı kesici olarak kullanılıyor. Hayatlarının belli dönemlerinde çeşitli ağrı şikayetleri nedeniyle yaşam kalitesi düşen çok sayıda kişi, ilaçların yerine daha az yan etkisi olduğunu düşündüğü doğal ağrı kesicileri tercih ediyor. Peki, doğal ağrı kesici olarak kullanılan besinler neler? Hangi gıdalar ağrıları anında kesiyor. İşte detaylar…

Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor: Böbrekteki kumları vücuttan anında atıyor, doğal ağrı kesici görevi görüyor! Daha birçok faydasıyla şifa dağıtıyor Taze biberiye yapraklarıyla hazırlanan biberiye çayının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İster tazesi ister kurutulmuş biberiye yapraklarıyla biberiye çayını hazırlamak son derece kolay. Yol kenarında bile yetişen biberiyenin çayı yapılıp içildiğinde adeta ‘doğal ağrı kesici’ görevi görüyor, böbreklerdeki kumu vücuttan anında atıyor. Peki, biberiye çayının faydaları neler? Biberiye çayı nasıl yapılır? Yararlarını görünce “Keşke daha önce onunla tanışsaydım” dedirten biberiye çayının nelere iyi geldiğini sizler için derledik.