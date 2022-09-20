Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye ilçesi Dudullu'da saat 17.00 sularında dehşet verici bir olay yaşandı. Polis ekipleri, Necip Fazıl Bulvarı'nda şüpheli gördükleri bir cipi durdurdu. Yapılan kontrolde aracın hacizli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, aracı bağlamak istedi. Sürücü ise "Ben bu devlete vergi ödüyorum, arabamı bağlayamazsınız" deyip polislere direndi. Ardından da cipini ateşe verdi.

Alev alan aracı söndürmek için itfaiye çağrıldı. İtfaiye müdahalede bulunacağı sırada sürücü bıçakla etraftakilere saldırdı. Zanlı, polis tarafından etkisiz hâle getirildi. Şahıs hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Öldürülen şahsın kardeşi ise gözaltına alındı.

Görgü şahidi Şahin Acım "Ekipler aracı söndürmek istiyordu ancak zanlı bıçakla herkese saldırdı. Polislerin bir suçu yok. Kimseye bir şey olmasında diye müdahalede bulundu" dedi.

Son dakika haberi... Fatih'te korku dolu anlar! Gece 2 kişiyi öldüren saldırgan 2 polis memurunu yaraladı Başakşehir'de gece saatlerinde akrabalarına kurşun yağdıran ve iki kişiyi vurarak öldüren iki şüpheli, Fatih'te kendilerine kimlik soran polis ekibine silahla saldırdı. Silahlı saldırıda iki polis memuru yaralanırken, şüphelilerin en son Yenibosna'da görüldüğü ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çirkin saldırı! Hindular İngiltere'de cami önünde müslümanlara şişelerle saldırdı İngiltere'de müslümanlara yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Leicester şehrindeki Belgrave yolunda toplanan çok sayıda Hindu, gece geç saatlere kadar cami önünde sloganlar atarak cam şişelerle Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.