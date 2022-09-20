Türkiye Gazetesi

Samsun’da, ayçiçeği yağı ile şekerde indirimi duyan vatandaşlar, Tarım Kredi ve Kooperatifi marketlerine akın etti. Vatandaşlar, uygun fiyata satılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçeği yağına ve şekerini alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Dakikalarca bekleyen vatandaşlar, 5 litre sıvı yağı 135 TL'den, 2 kilo şekeri de 34 TL'den satın aldı. Bu ürünlerden herkesi birer tane satıldı.

"PİYASAYA GÖRE ÇOK UCUZ"

Evine mutlu bir şekilde dönenler “Marketlerde sıvı yağ ve şeker fiyatları çok artmış. Burada yağ 135, 2 kilo şeker de 34 liradan satılıyor. Piyasaya göre çok ucuz. Biz de gelip aldık” dedi.

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