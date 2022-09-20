Türkiye Gazetesi

Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020’de R.D. (34), polise 24 yaşındaki eşi Y.D.’nin kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu.

Bunun üzerine polis yaptığı araştırmada, Y.D.’nin bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı ve R.D.’nin kız kardeşi M.D.’nin ikameti ve bir araçta yaptıkları aramada, uzun namlulu silah ve tüfek buldu.

CESEDİNİ KUM OCAĞINA GÖMMÜŞLER

Soruşturmada, R.D.’nin eşini Diyarbakır-Batman kara yolu Karaköprü civarında bulunan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaşılması üzerine savcılıktan alınan izinle kum ocağında arama çalışmaları başlatıldı.

Arama yapıldığı sırada R.D.’nin kız kardeşi M.D., R.D.’nin eşini öldürdüğünü, kendisinin akrabaları C.D. ve M.D.’nin de olay yerinde olduğunu, K.D.’ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini, olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu anlattı.

İtiraf üzerine M.D., R.D., M.D. ve olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla M.A.D. gözaltına alındı. Zanlı koca ise cinayeti işlediğini itiraf ederek, hedef saptırmak için eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı. Şüphelinin, cinayeti işlediği yeri göstermesi üzerine kadavra arama köpeği ile yapılan kazıda, Y.D.’ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Ceset kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Bismil’de nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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