Türkiye Gazetesi

Antalya’da evde yakılan mangaldan sızan gazdan zehirlenen yürüme engelli adam canından oldu. Olay, Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Hem Fransa hem Türk vatandaşı olan yürüme engelli 46 yaşındaki Adem Yeğni’nin bulunduğu daireden duman kokusu alan komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

YANAN MANGAL YATAK ODASINDAN ÇIKTI

Kapıyı kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri Yeğni’nin yatak odasından yoğun duman geldiğini fark etti. Odaya giren itfaiye ekipleri içeride yakılan mangalı balkona çıkartarak müdahale etti. Yatağında hareketiz halde duran ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Yeğni’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

EKİPLER İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. İlk belirmelere göre karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği değerlendirilen Yeğni’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mangal severlere kötü haber: Tehlike sizi bekliyor olabilir Kalın bağırsak kanserinden korunmada, beslenme kadar yiyecekleri pişirme biçimi de önemli. Mangal ateşinde yanan et; mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine neden olabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan; etin mangalda kalma süresi uzadıkça kanserojen madde oluşma riskinin de arttığını söyledi, konuyla ilgili uyarılar yaptı.

Evde mangal keyfi yangına neden oldu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depo olarak kullanılan evde mangal keyfi yangınla son buldu. Çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanelik olurken çok sayıda malzeme ile ayakkabı ve giysiler yanarak kül oldu.