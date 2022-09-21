Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN | ANKARA

Ankara’da bir çocuk, sokakta oynarken köpek saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi ancak yüzünde izler kaldı. Aile, oğullarının psikolojisinin ciddi bir şekilde bozulduğunu belirterek manevi, estetik ameliyatı masrafları için de maddi tazminat davası açtı. Davalı ise köpeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. Yerel mahkeme, ailenin maddi tazminat talebini reddetti. Ancak davalının 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ailenin itirazı üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesine uzandı. “Hayvan bakmak özel bir sorumluluk gerektirir. Bu yüzden hayvanının vereceği zarardan sahibi mesuldür. Muayene, tahlil, ambulans, ameliyat, ilaç, protez, bakım, fizik tedavi gibi masrafları ödemek zorundadır. Köpek ısırması sonucunda ortaya çıkabilecek estetik ameliyatları da sahibi tarafından karşılanmalıdır. Ayrıca ileride yapılması zorunlu estetik giderleri de önceden istenebilir” diyen daire, mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, manevi tazminatın da çocuğun yüzündeki yaranın kalıcı olup olmadığına göre hesaplanması gerektiğini vurguladı.

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