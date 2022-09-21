Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde master yapan Hacı İsmail Çıngı, bugüne kadar üzerinde çalışılmamış ve imkânsız gözle bakılan bir projeye imza attı. Çıngı, büyüteç ve geliştirdiği yazılımla yaptığı çalışmayla parmak izlerinin aile fertleri arasında olan benzerlik oranının yüksek olduğunu ispatladı. İnsanların parmak izleriyle kabiliyetleri arasında bir korelasyon olduğunu tespit eden Hacı İsmail Çıngı “Bunu analiz edebilen yarı yapay zekâ yarı operatör destekli bir programı entegre ettik. Yani çocukların parmak izlerini tarayıp onlara bir yetenek karnesi verebilen ve aynı zamanda eğitim ortamlarında onlara rehberlik yapabilen proje gerçekleştirdik. Projemizle birlikte çocukların birçok sorunu çözülmüş olacak. Biz istiyoruz ki çocuklarımız 5 yaşındayken kendini bilsin. Velisi de çocuğunu bilsin. Öğretmeni de öğrencisini bilsin ve eğitim ortamları daha da kaliteli bir hale gelsin. Biz bunları parmak iziyle tespit edebiliyoruz. Yaptığımız taramada iki farklı insanın aynı parmakta aynı parmak izinin olma ihtimali binde 2 iken aile fertleri arasında bu oran onda 7 çıktı” dedi. Literatüre giren bazı ölçüm değerlerine yeni ölçüm değerleri kattığını belirten Çıngı; “Yani parmak izlerinin açısal değerlerinin aile fertleri arasında aynı parmak izleri sınıfları için benzer olduğunu tespit ettik. Buna kendi soyadımı verdim. ‘Çıngı açısı’ denilen bir açı türü ürettim. Böylelikle Türk isimli bir uluslararası kriminalistik literatür katmış olduk” diye konuştu.

Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı Anayasa Mahkemesi, bir belediye çalışanının yaptığı bireysel başvuruda, parmak izi ile mesai takibinin yapılmasını, özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğuna hükmetti.