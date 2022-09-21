Türkiye Gazetesi

28 yıldır çözülemeyen cinayet için ekipler tekrar harekete geçti ve dosyayı raftan indirdi. İndirilen dosya için özel ekip kuruldu ve yapılan çalışmalarda FETÖ'cü bir polisin olayı gizlediği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, Meram ilçesi Alparslan Mahallesi'nde, 1994 yılında boş arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden bir çalışma başlattı.

SIK SIK TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cinayetin işlendiği dönem Atıcı ile aynı mahallede ikamet eden Ahmet E'yi (53) teknik takibe alan ekipler, 2018'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Mustafa E. ile sık sık telefon görüşmesi yaptığını tespit etti. Zanlının görüşmelerde işlediği cinayet nedeniyle yakalanmaktan korktuğunu, Mustafa E'nin ise uzun zaman geçmesinden dolayı artık yakalanmasının mümkün olmadığını söylediğini belirleyen ekipler Ahmet E'yi gözaltına aldı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Zanlının emniyetteki ifadesinde, 25 yıl önce ölen babasıyla Atıcı'yı darbettiklerini, bir araçla taşıyıp boş araziye attıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheliye, olay yerinde yer gösterme yaptırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayı gizleyen Mustafa E. hakkında ise suçu bildirmemekten şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.

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