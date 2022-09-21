Türkiye Gazetesi

Yangın, Beykoz Merkez Mahallesi Panayır Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken ahşap bina küle döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri nelerdir? Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri merak ediliyor. Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına giden helikopter Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. Bu gelişmenin ardından Denizli’de düşen helikopter özelliği merak ediliyor.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına yardım için giden helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1'İ ağır 5 kişi de yaralandı. Öte yandan kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Marmaris'te orman yangını! Müdahale sürüyor: 1 kişi gözaltına alındı Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Bölgeye ekipler sevk edildi, müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini bildirdi. Öte yandan yangına ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, arıcılık yapan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.