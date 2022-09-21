İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif yollar İstanbul'da bugün düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği kapatılan yolları açıkladı. İşte o yollar...
İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar hazır İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.