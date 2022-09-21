Türkiye Gazetesi

Battalgazi ilçesinde sosyal medyada kısa sürede yayılan yabancı uyrukluların Buhara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hukuk bürosuna başvuruda bulunması halinde "Avrupa’ya gönderileceği" paylaşımı, yüzlerce mülteciyi harekete geçirdi.

POLİS GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İddiayı duyanların koşarak geldiği iş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluşurken, gerçek ise polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı.

Firma yetkilileri ile görüşen ekipler iddianın bir yalandan ibaret olduğunu belirlerken, gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce mülteci, polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.

Haberi duyan Suriyeliler gümrük kapısına akın etti PKK/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçıp Türkiye'ye yerleşen ve daha önce Telabyad ile çevresinde oturan Suriyeli mültecilere ülkelerindeki son durumu görebilmeleri, orada yeniden yaşayabilecekleri ortamı hazırlayabilmeleri ve yakınlarını ziyaret edebilmeleri için 10 günlük izin veriliyor.

Haberi duyanlar oraya akın etti Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri’ne serinlemek için giren 2 işçi akıntıya kapılarak kayboldu.