Türkiye Gazetesi

Sivas sular ne zaman gelecek? 22 Eylül Sivas su kesintisi! Sivas’ın birçok mahallesinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Binlerce kişiyi etkileyecek bu kesinti nedeniyle Sivas sular ne zaman gelecek sorusuna da yanıt aranıyor. Sivas’ta sular saat kaçta gelecek?

SİVAS SU KESİNTİSİ!

Sivas Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hemşehrilerimizin dikkatine

Aşağıda belirtilen mahallelerimizde 22 Eylül Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Açıklamada toplam 56 mahallenin suyunun 24 saat süreyle kesik olacağı belirtildi.

SİVAS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Çalışmalar uzamadığı takdirde geliş saati 25 Eylül Cuma saat 06:00 olacak.

4 EYLÜL BARAJI BOŞALMIŞTI

Sivas’ta 4 Eylül barajının boşalmasının ardından Pusat Özen barajından 4 Eylül barajına derivasyon projesinin 1. Etap çalışmaları başladı.

İlk etapta 14 kilometresi yapılacak projenin tamamının 2023 yılının yaz aylarında bitmesi planlanıyor. 2022 yılı ocak ayında ihalesi gerçekleştirilen proje, ihaleye giren bir firmanın ihalenin iptalini istemesi ve dava açması sonucunda projeye başlanılamadı. Dava sürecinin bitmesinin ardından hızlı bir şekilde projenin ilk etabına başlandı. Proje bitimine kadar geçen sürede Sivas halkının suyu tasarruflu kulanmalarını isteyen Sivas Belediye başkanı Hilmi Bilgin, “su yetmeyeceği için düzenli olarak haftanın 1 günü su kesintilerine başlayacağız. Önümüzde ki hafta da su kesintilerini uygulamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk etap 14 kilometrelik birinci etabı bitirmeyi hedefliyoruz”

Uzun zamandır gündemlerinde olan bir konu olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Konuyu Cumhurbaşkanımıza arz etmemizin üzerine hızlı bir şekilde ihale gerçekleştirildi. Firma hızlı şekilde çalışmalara başladı. 14 kilometrelik alanı yapmak üzere firmamız hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu noktada Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü (DSİ), Sivas Belediyemiz ve firmamız hızlı bir şekilde ilk etabı bitirecek. Projenin tamamı 50 kilometrelik bir proje şuan ilk etap 14 kilometrelik birinci etabı bitirmeyi hedefliyoruz çünkü ciddi şekilde su sıkıntısı ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

“Baraj havzası yeteri kadar yağış alamadı”

Bilgin, Tavla deresinden aldığımız su şehrin şuan 3’de 2’sini kaşıyabiliyor kalan kısmı ise barajdan alınan su olduğunu belirterek, “Barajda ki su ise yağışlı bir sezon geçmesine rağmen baraj havzası yeteri kadar yağış alamadı. Biz burada Sivas’ı susuz bırakmamak adına hem Ankara hem de yerel DSİ ile koordineli şekilde işlemimize devam ediyoruz. DSİ ve müteahhit firmadan aldığım bilgiler doğrultusunda kasım ayı sonuna doğru projenin ilk etabı tamamlanmış olacak. Bu arada su düzenli olarak yetmeyeceği için düzenli olarak haftanın 1 günü su kesintilerine başlayacağız. Önümüzde ki hafta da planlı bir şekilde su kesintilerini uygulamayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.