Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde Türkiye'de toplu taşıma araçlarda kadın şoförler bir hayli yer alıyor ve bu durumdan hem şoför kadınlar hem de yolcular memnun. Hatta oda başkanları dahi şoför kadınların çok iyi araç kullandıklarını söylüyor ve bu yüzden şoför kadın arayışlarında bulunuyorlar. Buna verilebilecek en iyi örneklerden biri ise Antalya. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, şoför kadınlara ilişkin olumlu ve pozitif değerlendirmelerde bulundu.

CİDDİ ANLAMDA ŞOFÖR SIKINTISI YAŞANIYOR

Antalya’da 450 araç ile vatandaşa hizmet verildiğini belirten Arslan, son zamanlarda ciddi anlamda şoför sıkıntısı yaşadıklarını da belirtti. Antalya’da pazartesi günü alınan verilere bakıldığı zaman günlük 265 bin yolcu taşındığını belirten Arslan, “Okullar açılmadan önce 220 bin yolcu taşıyorduk. Pandemi öncesi bu rakam 400 bindeydi. Özel araçlarına yönelen vatandaşlarımız artık toplu taşıma kullanmıyor. Ayrıca tramvay hattının da aktif olması etkiledi” dedi.

Antalya’da toplu taşımada 9 bin TL’ye günde 8 saat çalışacak kadın şoför aranıyor. Fotoğraf-İHA

'200 ARACIMIZ ÇALIŞMIYOR'

450 araçla 450 bin kişi taşımaları gerektiğini belirten Arslan, “Şuanda 264 bin yolcu taşıyoruz. Bunlar maliyeti de etkiliyor. Toplu taşımanın daha fazla pahalı olmasına neden oluyor. Biraz daha kullanımı artsa güzel olur. Bizim 200 tane aracımız çalışmıyor. Trafiğin rahatlaması için toplu taşımanın kullanılması lazım. Sabah akşam yoğunluk var ondan sonra araçlar boş gidip geliyor” sözlerine yer verdi.

KADIN ŞOFÖRLERE 9 BİN TL VE ÜZERİ MAAŞ

Toplu taşımada en çok memnuniyeti kadın şoförlerden aldıklarını belirten Arslan, “Bizim 10 tane kadın şoförümüz vardı, şuanda 3 tane kadın şoförümüz var. Bazıları evlendi, bazıları yeni iş buldu ya da şehir değiştirdi. Kadın şoförlerin arttırılması yönünde çok talep var. Ciddi anlamda kadınlarımıza karşı bir sevgi var.

Kadınlarımıza baktığımız zaman çok güzel araç kullanıyorlar. Şuanda kadın şoför arıyoruz. Onlara pozitif ayrımcılık tanıyarak 9 bin TL ve üzerinde maaş veriyoruz. Varsa çalışmak isteyen buyursun gelsin. E sınıfı ehliyeti olması gerekir. Çalışma saatlerimiz esnektir. Günlük araçlarımız 3-4 sıra yapıyor her bir sıra 2 saat olur. Aşağı yukarı 8 saat çalışıyorlar” dedi.

ŞOFÖR KADIN DİĞER KADINLARA SESLENDİ: HİÇ KORKMASINLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde toplu taşımada şoför olarak çalışan Meltem Gökçen ise "16 yıldır araç kullanıyorum. Meslek hayatımdan çok memnunum. İki vardiya çalışıyoruz. Günlük molalar ile birlikte çalışmamız 10 saati buluyor. Günde 2-3 sefere gidiyoruz. Bir seferimiz 2 saat sürüyor. Biz yolcularımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizden çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bizim daha iyi yaklaştığımızı belirtiyorlar.

Ben işimi severek yapıyorum, zorlanmıyorum. Bana yapamazsın diyen olmadı aksine motive eden çok oldu. Kadınların da bu sektörde olması gerekir. Diğer kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; hiç korkmasınlar. Onlar da başarabilir" açıklamasını yaptı.

Tırı ustaca park eden kadın şoför Kadınlar her alanda olduğu gibi tır sürerken de erkeklere meydan okuyorlar.

Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı Bursa’da kadın otobüs şoförünü görenler ilk başta otobüsten inmek istiyor, ancak yolculuk yaptıktan sonra müdavimi oluyor.

31 yıldır kazası ve cezası olmayan kadın şoför ‘yılın sürücüsü’ seçildi Yozgat’ta 1990 yılında ehliyet alan ve o tarihten bu yana hiçbir trafik kazasına karışmayan, kural ihlali dahi yapmayarak cezası bulunmayan 67 yaşındaki Hanife Uçar, yılın sürücüsü seçildi.