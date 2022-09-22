Türkiye Gazetesi

Tuzla Deri Organize Yan Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında çalışan bir işçi geçtiğimiz günlerde saat 17.00 sularında içi boş haldeki kum silosu kazanını temizlemek için harekete geçti. Temizleme görevini yaptığı esnada dengesini kaybeden işçi Abdullah İnce kazanın içine düştü. Yaşanan iş kazası sonrası diğer fabrika işçileri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazana düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuzla'da bir kimya fabrikasında çalışan işçi kazan temizlemek istediği esnada içine düştü ve hayatını kaybetti. Fotoğraf-İHA

CANSIZ BEDENİ KAZANDAN ÇIKARILDI

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni itfaiye ve UMKE arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu kazanın kesilmesiyle saatler süren çalışmanın ardından kazan içerisinden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı noktada inceleme yaparken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Tuzla'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Tuzla'da bir tersanede patlama: Çok sayıda yaralı var Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. Olayda 5 işçi yaralandı.

3 kişinin öldüğü Tuzla'daki patlamada 2 kişi tutuklandı Tuzla’da dün akşam saatlerinde bir iş yerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti... Patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 2 kişi akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.