Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta sonu Fırat Nehri üzerinde düzenlenecek olan Rumkale Su Sporları Festivali'ne katılan sporcu ve sosyal medya fenomeni Süleyman Atlı, festival öncesinde gerçekleştirdiği gösteride sörfte mangal yaktı.

HEM SÖRF YAPTI HEM MANGAL

Fenomen Atlı, Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında gösterilen tarihi ve doğal güzellikleri ile etkileyen Rumkale'de hem sörf yapmanın keyfini sürdü. Atlı, aynı zamanda ise sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yelleyerek, marifetlerini sergiledi.

RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLADI

Öte yandan, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde 5.'si düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde dragon bot, yüzme yarışı ve su topu müsabakalarının yanı sıra çeşitli gösteri ve şovlar yer alacak.

Adana'da acı olay! Anneleri tarafından kebapçıya terk edilen 3 çocuğun gözyaşları yürek sızlattı Adana’da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp ‘Sizi 10 gün sonra alacağım’ diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polis bildirdi. Gözü yaşlı çocuklar, polis merkezine götürüldü.