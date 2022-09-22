Türkiye Gazetesi

Samsun Yazarlar Derneği ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından saat 15.00’te Bülbül’ün Kıranköy kabristanlığında tören düzenlenecek.

DOSTLARINI ÇOK SEVERDİ

Samsun Yazarlar Derneği Başkanı ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Samsun İl Temsilcisi Ahmet Seven: “Üyemiz ve şehrimizin yetiştirdiği, ülkemizin ünlü âşıklarından birisi olan Âşık Kemali Bülbül'ü bugüne kadar vefat yıldönümünde aralıksız olarak dualarla andık. Bu yıl da kabri başında sevenleri ile birlikte anacağız. O dostlarını çok sever ve onlarla gurur duyardı. Sevenlerini kabri başına bekliyoruz” dedi.

