Türkiye Gazetesi

Hurdaların bulunduğu tesiste çıkan yangına sabahtan beri ekipler canla başla müdahale ediyordu ve 9 saatin ardından Osmaniye'den iyi haber geldi. Toprakkale ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangında tesisin hurdalarının depolandığı alanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE SAATLER SONRA KONTROL ALTINDA

İş makinelerinin yardımıyla hurda yığınları yangın bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılırken itfaiye ekiplerinin karadan yangın helikopterinin de havadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Fotoğraf-İHA

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Marmaris yangınına yardıma giden helikopter düşmüştü...Kazada sağ kurtulan Türk pilot o anları anlattı Marmaris'te çıkan yangın için Kastamonu'dan havalanan ve Denizli’nin Çardak ilçesinde düşen helikopterde 2 Rus personel ölmüş ve ve 5 kişide yaralanmıştı. Dehşet veren helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşanan o korku dolu anları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılması sonucu helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum” dedi.

Marmaris'te orman yangınından sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Bölgeye ekipler sevk edildi, müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini bildirdi. Ayrıca Kastamonu'dan Marmaris'e yangın için giden söndürme helikopteri Denizli'de düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Öte yandan yangına ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, arıcılık yapan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 personel ve 1 vatandaş tedavi tamamlanarak taburcu edilirken sabahın erken saatlerinde yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri nelerdir? Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri merak ediliyor. Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına giden helikopter Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. Bu gelişmenin ardından Denizli’de düşen helikopter özelliği merak ediliyor.