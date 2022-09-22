Türkiye Gazetesi

Emekli itfaiye memurunun çıktığı ağaç sonu oldu ve ailesi adeta yıkıldı. Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda 3 çocuk babası emekli itfaiye memuru Mahmut Kaynar (56), evinin önündeki kendisine ait bahçede incir toplamak için ağaca çıktı.

AĞAÇTAN DÜŞTÜ VE HAYATINI KAYBETTİ

Çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan Mahmut Kaynar önce Terme Devlet hastanesine kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaynar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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