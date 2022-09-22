Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güler'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Katil zanlısı, cinayetleri kendisinin işlemediğini iddia etti. İşte Güler'in sözleri:

"O GECE UYUŞTURUCU ALMADIK"

Amcam Metin Güler 3-4 ay önce beni silahla vurdu. O günden sonra Hannas denilen cin kabilesinin reisini görmeye başladım. Bununla alakalı tedavi görüyorum. Olay gecesi Hannas, Ergül Maden'den tabancasını istedi. Sonrası silahla onu vurdu. Ergül mahalleden arkadaşım, sürekli bana gelip giderdi. Normalde uyuşturucu içerdik ama o gece almadık. Ona ateş ettikten sonra evden ayrıldım.

"SİLAH SESİ DUYDUM, ARKADAŞIM BABASI VURULDU"

Mahalladen başka arkadaşım Ayhan Meşegül’ü ziyaret etmek istedim. Beni çok sever, aramızda bir husumet yoktur. Numarası olmadığı için kendisini aramadım. Saat 23.00-24.00 sularında Uğur isimli arkadaşımı arayarak beni Ayhan'ın evine götürmesini istedim. O da Nevzat ile birlikte araçla evin önüne geldi. Benim yanımda Ferdi ve Atilla da vardı. Onlara ‘Gelin Ayhan ağabeyin yanına gideriz, hem de birlikte otururuz’ dedim. Ardından beşimiz birlikte Ayhan’ın evinin önüne gittik. Nevzat, Ferdi ve Uğur'a ‘Ben gidip müsait mi diye bakayım, sonra size haber veririm’ dedim. Atilla onlara göre daha samimi olduğumdan benimle geldi. Kapıyı Ayhan'ın babası Celal açtı. Atilla, Celal’i görünce aşağıya indi. Ayhan ağabeyi sordum. O da evde olmadığını söyledi. O sırada silah sesi duydum. Celal'in düştüğünü görünce kaçtım. Evde başka kimse olup olmadığını bilmiyorum. Hemen diğerlerinin yanına döndüm. Onlara Ayhan ağabeyin evde olmadığını söyledim.

"TUHAF ŞEYLER OLUYORDU"

Atilla ya ‘Keyfim yok, gel biraz takılalım’ dedim. Olaylarda kullanılan silah benim belimdeydi. O sırada mahalleden biri arayıp polislerin evimizin önünde olduğunu söyledi. Ben de korktuğum için amcam Hacı Güler’in evine gidip sığınmak istedim. Amcamın kapısını çaldım ancak saat geç olduğu için beni eve almak istemedi. Üst katta oturan amcamın kızı Sevim Tepe kapıyı açtı. İçeri davet etti. Bana olayları sordu. Adem Tepe de yanındaydı. Daha sonra Güllü Güler yanımıza geldi. Polislerin niye geldiğini sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Daha sonra Hannas dediğim varlık yengem Güllü Güler, Sevim Tepe ve kocası Adem Tepe'ye ateş etti. Korkup kaçtım. Atilla bana seslerin ne olduğunu sordu. Ben de 'Bilmiyorum, tuhaf şeyler oluyor. Beni yalnız bırakma.' dedim. Atilla da itiraz etmeyip benimle geldi.

"POLİS OLDUKLARINI BİLSEM ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDIM"

Fatih Aksaray’da Bekir isimli arkadaşım vardı. Kendisi sürekli yanına davet ederdi. Atilla ile beraber onu ziyaret için yanına gittik. Bekir’in iş yerine öğrenmek için aradım. O esnada polisler bizi durdurdu. Polis memurlarından biri bana ‘Kenara geç’ dedi. O esnada Hannas silahı alıp onlara ateş etti. Ben polis olduklarını bilsem asla böyle bir hareket yapmazdım. Buna karar veren Hannas'tır. Benim memurlara yönelik herhangi bir kinim yoktur.

"TAKSİCİYİ VURMAKTAN VAZGEÇTİM"

Ardından Atilla ile beraber kaçtık. Atilla'yı kaybettim. Yolun karşısından bir taksiye bindim, Şahintepe'ye gitmek istedim. Taksiciye sürekli sesler geldiğini söyledim. İçimden seslerin taksiciyi öldür dediğini anlattım. Yolda çevirme vardı. Taksici o çevirmeye takılmayınca bir anda üzüldüm, şoförü vurmaktan vazgeçtim. Daha sonra beni Şahintepe'ye bıraktı. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Bu cinayetleri işleyen Hannas dediğim varlıktır.

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