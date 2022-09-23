Türkiye Gazetesi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi olacak, bazı bölgelerde kesinti 8 saat kadar sürecek. Konu ile ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da 23 Eylül Cuma günü tam 17 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bazı ilçelerde 8 saati bulacak olan kesintiler gün boyu devam edecek. BEDAŞ bakım çalışmaları ve arızalara yönelik çalışmaların başladığını açıklarken elektriğin verileceği saatleri de açıkladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek? İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek? İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte detaylar...

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, KUYUMCU İRFAN, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / HARBİYE mah ALTIN, MİM KEMAL ÖKE, VALİ KONAĞI sk / MERKEZ mah HASAT sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 24/09/2022 10:00:00 - 24/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah GANİ ÇELEBİ, KOLTUKÇULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, PERDAHÇILAR, SAHAFLAR BEDESTENİ, SARI HACI HASAN, TACİRLER, TAKKECİLER, TIĞCILAR, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk bölgelerinde 24/09/2022 12:00:00 - 24/09/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ALİBEYKÖY mah sk bölgelerinde 24/09/2022 00:05:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BALKAN, HANDAN, MALAZGİRT, SAMİ PAŞA sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, HATTAT, SİNEKLİ MEDRESE, TİYATRO, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AHŞAP MİNARE ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKTAR, ARMUTLU, CEVİZCİ EKREM, KABAKULAK CAMİİ, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, NEYZEN TEVFİK ÇIKMAZI, YAMAK, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 24/09/2022 00:00:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 24/09/2022 00:01:00 - 24/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 24/09/2022 00:05:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/09/2022 01:00:00 - 24/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgelerinde 24/09/2022 01:00:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/09/2022 02:00:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/09/2022 02:00:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 24/09/2022 04:00:00 - 24/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2966. sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 934., 935., 936. sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2966. sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 2.NEŞE, AHMET HAŞİM, BAŞARAN, ECDAT, ESENEVLER, SAYFİYE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah BAHAR, BALIKÇI, DEFNE, ECDAT, SAADET sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜNGÖR 1 sk / MİMAROBA mah AYLAN, AÇELYA 2, BELEN, BEYLİKOVA, BİLLUR, CANDAN 1, ERGİN, GÜLNAZ, HANDAN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEHTAP 2, NEŞE, SEHER 1, SERİN, SEVDA, UĞUR MUMCU, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ÇAĞLA, ŞENAY, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BEGÜM, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, MEKAN, MUSTAFA KEMAL, TUĞÇE, ÇARMIKLI sk bölgelerinde 24/09/2022 01:00:00 - 24/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MERİÇ sk bölgelerinde 24/09/2022 02:00:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah DEREBOYU 2 sk / PINAR mah DIŞBUDAK, YOSUN sk bölgelerinde 24/09/2022 04:00:00 - 24/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 101., 102., 11., 110., 180., 182., 22., 8., 9., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 23., 34., OKTAY RIFAT sk bölgelerinde 24/09/2022 00:00:00 - 24/09/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1966., 2013., 2014. sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, ÇİNÇİNDERE sk / SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah CEYHAN, ESTERGON, KANCA, NAMIK KEMAL, YENİÇAĞ, ÇEMENZAR, ÖZLEM sk bölgelerinde 24/09/2022 09:30:00 - 24/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, KURBAN, MÜSELLİM, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, SEMİH, TATLIKUYU, TAYYARECİ KEMAL, TİYATRO, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, TİYATRO sk / ZEYREK mah HALİÇ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, YENİBAHAR sk bölgelerinde 24/09/2022 12:00:00 - 24/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah DEĞİRMENDERE, IHLAMUR, RUŞEN, SUDE, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ÇATI, ÇENGEL, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SÜMER mah sk / VELİEFENDİ mah sk bölgelerinde 24/09/2022 10:00:00 - 24/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, CİVAN, FEVZİYE, GALİP, SALİM, ÇERKEZ sk bölgelerinde 24/09/2022 09:30:00 - 24/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah HALASKARGAZİ sk / FULYA mah FULYA BAYIRI sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, VALİ KONAĞI sk / TEŞVİKİYE mah BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, FERAH, FULYA, HAKKI YETEN, HASAN CEVDET PAŞA, KIVANÇ, SALKIM, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, VALİ KONAĞI, ÇAĞDAŞ, İPEK sk bölgelerinde 24/09/2022 00:00:00 - 24/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, DÜLDÜL, FİLİKA, SEMİH, İNCE sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ASLI, AYBEY, CEYHAN, DİVAN, EFLAK, GENÇ OSMAN, GEYİK, KÖPRÜLÜ, NAMIK KEMAL, SADIK, SADRAZAM, ZADE, İNCE sk bölgelerinde 24/09/2022 09:30:00 - 24/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAYOLLARI sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



FATİH

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah TEZ sk bölgelerinde 24/09/2022 00:01:00 - 24/09/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 649., CEBECİ sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah KALPAKÇILARBAŞI, YENİÇERİLER, YORGANCILAR, ÇADIRCILAR sk bölgelerinde 24/09/2022 12:00:00 - 24/09/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, KARDEŞLER, KARDEŞLER ÇIKMAZI, SİNCAP, TOHUM, YEŞİLÇİMEN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, NURGÜL, PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, DİK BAYIR, FULYA BAYIRI, GENERAL NAZMİ YAVUZALP, HALASKARGAZİ, KİLİMCİ, MEHMETLER, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, TATLI ÇIKMAZI, YENİ İLHAN, ÇORUH, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, CAMİ 1, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, UYGAR, YAVUZ, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, MATBAACI OSMANBEY, VALİ KONAĞI, ÖZLEM sk / PAŞA mah DARÜLACEZE YOLU sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AKKAVAK, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, FERAH, FULYA, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, HAKKI YETEN, HASAN CEVDET PAŞA, KIVANÇ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SALKIM, SEZAİ SELEK, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, YEDİ KARDEŞLER, ÇAĞDAŞ, İPEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 24/09/2022 00:00:00 - 24/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KURŞUNLU sk bölgelerinde 24/09/2022 09:00:00 - 24/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah GÜNEBAKAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, MAREŞAL, NAGİHAN, NAZAR, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 24/09/2022 10:00:00 - 24/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Türk girişimcilerden enerji krizini çözecek 'biyogaz' tesisi: 45 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor Türk girişimcilerin enerji krizine alternatif olarak gösterdiği biyogaz tesisi, Ankara’da 45 bin nüfuslu ilçenin elektrik enerjisini tek başına karşılayabilecek güçte elektrik enerjisi üretmeye başladı. Girişimciler, son dönemlerde yaşanan enerji krizine ve biyogaza ilişkin açıklamalarda bulundu.

1.150 TL'ye kadar fatura desteği hemen hesaplarda! E-Devlet'ten başvurana elektrik ve doğalgaz desteği! 5 dakika içerisinde başvuru yapıp doğalgaz ve elektrik yardımı alabilirsiniz. Sosyal yardımlar kapsamında devlet tarafından elektrik ve doğalgaz faturaları için yardım yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar devlet tarafından sunulan bu destekten faydalanabiliyor. Hanede yaşayan kişi sayısına göre yapılacak yardım miktarı hesaplanıyor ve belirlenen tutar PTT üzerinden hesaplara yatıyor.