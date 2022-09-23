Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumuna dair detayları paylaştı, 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanı sıra 'hafta sonu hava nasıl olacak' sorusunun da cevabı belli oldu. Aniden soğuyan havalarla birlikte sonbahar etkisini iyice hissettirmeye başlarken, yurt genelinde sağanak yağışlar da etkili oluyor. Bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak etkili olacak. İşte 23 Eylül 2022 Meteoroloji hava durumu son dakika tahminleri ve il il beklenen en yüksek sıcaklıklar...

23 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırıkkale, Ankara, Ağrı, Bitlis,Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu ve bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Sarı kodlu uyarıda bulunulan iller şöyle: Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon.

23 Eylül - 27 Eylül 2022 hava durumu tahmin haritaları

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından takipçilerini uyarmaya devam ediyor. Ökten, son paylaşımında "Yarın öğleden itibaren başlayarak havalar tekrar ısınacak. Bu tarz sıcaklık iniş çıkışları bahar mevsimlerinin kanunudur. Geceler artık hep serin. Gündüzleri nem az. Güneşin yakıcılığı azalıyor. Yarından Çarşamba gününe kadar Ülke genelinde önemli bir yağış yok" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Perşembe ve cuma günü İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı hava hafta sonunda etkisini kaybedecek yerini sıcak hava dalgasına bırakacak. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren hava ısınmaya başlayacak, Pazar ve Pazartesi günleri sıcak hava etkili olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Montunuzu çıkarın, son ayların en soğuğu… Meteoroloji alarm verdi: Çok sayıda ilde etkili olacak (22 Eylül 2022 hava durumu) Havalar soğudu, yurdun geneli yağışlara teslim oldu. Vatandaşlar ‘Bugün hava nasıl olacak?’, ‘22 Eylül Perşembe hava durumu nasıl?’ olacak merak ediyor. Vatandaşlar internette ‘Yağmur var mı bugün?’, ‘Yağmur ne zaman bitecek?’ diye araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen son hava durumu raporunu yayınladı. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak etkili olurken yeni uyarılar geldi. İşte 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...