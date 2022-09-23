Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, işçileri taşıyan iki servis aracı kontrolsüz şekilde kavşağa girince çarpıştı. Kaza yapan 34 LAK 937 araç sahibi Şemsettin Hatipoğlu kavşaktan dönmeye çalışırken, 34 LLV 496 plakalı Kemal Dağ kontrolündeki servis aracının da kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu iki araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından 34 LLV 496 plakalı Kemal Dağ kontrolündeki servis aracı kullanılamaz hale geldi. Kazada, servis aracında bulunan işçilerden Saliha Ü. ağır yaralanırken, Canan K., Onur Ö. ve Gökhan E. ise hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yerde yatan Saliha Ü.'ye yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada hafif yaralanan vatandaşlar ise farklı ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Motor kazası geçiren Acun Ilıcalı’dan beklenen haber geldi! Sağlık durumu hakkında yeni gelişme… Trafikte motoruyla seyir halindeyken ters yönden gelen hafif ticari araç ile çarpışan Acun Ilıcalı’nın kolu kırılmıştı. Ünlü televizyoncunun hastaneden taburcu olduğu ve koluna platin takıldığı öğrenildi. Peki, Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Marmaris yangınına yardıma giden helikopter düşmüştü...Kazada sağ kurtulan Türk pilot o anları anlattı Marmaris'te çıkan yangın için Kastamonu'dan havalanan ve Denizli’nin Çardak ilçesinde düşen helikopterde 2 Rus personel ölmüş ve ve 5 kişide yaralanmıştı. Dehşet veren helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşanan o korku dolu anları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılması sonucu helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum” dedi.

Kimya fabrikasında feci ölüm! İşçi kazana düştü Tuzla'da bir kimya fabrikasında çalışan işçi içi boş haldeki kum silosu kazanını temizlerken aniden içine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kazana düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.